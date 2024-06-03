في تسجيل صوتي.. عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تطورات حالته الصحية

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية “دي إ سي” تسجيلًا صوتيا للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، يتحدث فيه عن حالته الصحية، ويُطمئن جمهوره.

تسجيل صوتي للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وقال “أبو زهرة” في التسجيل الصوتي: “أنا عاوز أطمن الجماهير اللي بتحبني وتشجعني على العمل، وأقولهم إني كويس، الحمد لله أشكركم على مشاعركم الجميلة، وكل سنة وأنتم طيبين”.

مسيرة عبد الرحمن أبو زهرة الفنية

وانطلق عبد الرحمن أبو زهرة في عالم السينما والدراما وشارك في العديد من الأعمال، ففي السينما قدم أفلام "اعترافات امرأة"، "الاختيار"، "الشوارع الخلفية"، "بابا آخر من يعلم"، "امرأتان"، "المتوحشة"، "بئر الحرمان".

إضافة إلى مشاركته في مسلسلات "الحاوي"، "عمر بن عبد العزيز"، "سنوات الغضب"، "السيرة الهلالية"، "مغامرات القرن القادم"، "نحن لا نزرع الشوك"، "جمهورية زفتي"، "السيرة الهلالية "، ومسلسل لان أعيش في جلباب ابى في دور الحج سردينة من أجمل وانجح الأدوار في الدراما التلفزيونية.

وتعد تجربة عبد الرحمن أبو زهرة مع ديزني من أبرز التجارب خلال مشواره الفني، حيث قام بعمل دبلاج لعدد من أفلام الكارتون التي قدمت بالنسخة العربية من أفلام والت ديزني الشهيرة، ووضع بصمة لبصوته في أداء شخصية الأسد "سكار" في الفيلم الكارتوني "الأسد الملك" اعتبر وقتها أفضل من قدم الشخصية وجعفر في "علاء الدين".