24 يونيو.. نظر محاكمة الفنان محمد غنيم في اتهامه بتهديد طليقته

حددت الدائرة 13 جنايات القاهرة، جلسة 24 يونيو المقبل لنظر محاكمة الفنان محمد غنيم، فى اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على الفنان محمد غنيم، في اتهامه بتهديد طليقته بسبب خلافات بينهما.

وتقد المحامى إسماعيل بركة، دفاع المتهم بطلب إعادة إجراءات على الصادر ضد موكله، وتم تحديد جلسة 24 يونيو المقبل لنظر محاكمة الفنان.

وكانت قد أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإحالة الممثل والطبيب محمد غنيم للمحاكمة؛ بتهمة تهديد طليقته "مذيعة" بإفشاء أمور خادشة للشرف وتهديدها بالقتل، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وجاء في أمر الإحالة الذي أعده المستشار شادي البرقوقوي في القضية رقم 15486 لسنة 2022؛ جنايات قسم مصر القديمة؛ المقيدة برقم 2307 لسنة 2022، كلي جنوب القاهرة- أن النيابة العامة تتهم محمد غنيم 63 سنة، طبيب بشري وممثل مخلي سبيله أنه في غضون عام 2022، بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة؛ هدد المجني عليها رانيا نبيل؛ كتابة وشفها بواسطة زينب حسن؛ بارتكاب جريمة ضد النفس مهددًا إياها بالقتل وإفشاء أمور خادشة بالشرف وكان ذلك مصحوبًا بطلب التحصل منها على مبلغ مالي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها رانيا نبيل بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما سب وقذف المجني عليها بطريق التليفون، بأن وجه إليها ألفاظًا مبينة وصفًا بالأوراق؛ وأسند إليها أمورًا لو صدقت أوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وتضمنت تلك الأمور والألفاظ طعنًا في عرضها وخدشًا لشرفها واعتبارها ولسمعة عائلتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم قذف المجني عليها - بقنوات تليفزيونية وبث مرئي على شبكة المعلومات الدولية - بأن أسند إليها أمورًا لو صدقت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها.