حصد النجمة الـ12 أفضل ختام.. كشف حساب الأهلي خلال مايو 2024

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته المفضلة والمستمرة بلا توقف، في رسم السعادة والفرحة على وجه جماهيره ومسئولوه بصفة خاصة والكرة المصرية بصفة عامة.

وخلال شهر مايو الماضي، الذي انتهت الجمعة الماضية، خاض المارد الأحمر العديد من التحديات الصعبة والقوية محليا وقاريا، نجح فيه بالكامل بتقدير إمتياز مع مرتبة الشرف.

كشف حساب الأهلي خلال مايو 2024

12 نقطة تقرب الأهلي من المربع الذهبي

أصبح المارد الأحمر، قربيا للغاية من العودة للمربع الذهبي، كخطوة أولية نحو قمة دوري نايل المفضلة له، بعدما نجح في حصد 12 نقطة متتالية بلا توقف، عقب إسقاط منافسيها الواحد تلو الأخرى، البداية كانت أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، ثم الجونة بثلاثية نظيفة، والاتحاد السكندري برباعية مقابل هدف وأخيرا بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، في الجولات العشرون والحادية والعشرون، والمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والثانية والعشرون على الترتيب.

النجمة الثانية عشرة .. أفضل ختام

تعد لقطة رفع كأس الأميرة السمراء وحصد النجمة الثانية عشر من دوري أبطال إفريقيا، هي أفضل ختام لجميع عشاق ومتابعي المارد الأحمر، سواء جماهير أو لاعبين أو مسئولين أو جهاز فني بقيادة السويسري مارسيل كولر، خلال شهر مايو الماضي، عقب تخطي عقبة الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (بهدف نظيف).

مؤجلات جديدة بدوري نايل وكأس مصر

انضمت مؤجلات الأهلي أمام كلا من المقاولون العرب وسموحة وزد، من الجولات الـ23 والـ24 والـ25، لقائمة مؤجلات المارد الأحمر الكثيرة بدوري نايل، فضلا عن مواجهة الألومنيوم بدور الـ32 من بطولة كأس مصر، التي تم تأجيلها مؤخرا.

مواعيد مباريات الأهلي محليا وقاريا خلال يونيو الجاري

الجمعة 14 يونيو الجاري

فاركو & الأهلي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل.

الثلاثاء 18 يونيو الجاري

الاتحاد السكندري & الأهلي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة والعشرون بدوري نايل.

حقق المارد الأحمر، الفوز في مواجهة الدور الأول برباعية مقابل هدف.

الجمعة 21 يونيو الجاري

الأهلي & الداخلية .. السابعة مساء (استاد السلام).

مؤجلات الجولة الثانية عشر بدوري نايل.

الثلاثاء 25 يونيو الجاري

الأهلي & الزمالك.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

سقط المارد الأحمر، أمام غريمه التقليدي الزمالك، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الجمعة 28 يونيو المقبل

الأهلي & فاركو.. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل

«مقصلة التأجيل»

تحوم الشكوك حول إقامة مباراتي الأهلي سواء قمة غريمه الزمالك وفاركو، بمسابقة دوري نايل، في موعديهما المحددين سلفا، من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب تحديد «كاف»، الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة مباراة السوبر الإفريقي، بين المارد الأحمر والفارس الأبيض.