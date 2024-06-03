الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توفير الفرص واحتواء العمالة غير المنتظمة.. أولويات "وزير العمل" في التشكيل الوزاري الجديد

وزارة العمل
وزارة العمل

قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، استقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وكلفه الرئيس بتشكيل حكومة جديدة.

وتنتظر وزارة العمل خلال أيام إعلان التشكيل الوزاري الجديد، ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أبرز الملفات على أجندة وزير العمل الجديد.

العمالة غير المنتظمة 

وزارة العمل، تولي أهمية قصوى لملف العمالة غير المنتظمة، حيث يجري حاليا تسجيل العمالة غير المنتظمة في كافة مواقع العمل بأنحاء الجمهورية.

وقدمت الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، دعم كبير لتلك الفئة، ومنها المنحة الرئاسية الاستثنائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، والتي صرفت فيها الدولة إجمالي 4.586 مليار جنيه، منهم مبلغ 1.400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، حيث قامت الدولة بصرف منحة قدرها 500 جنيه لكل عامل.

فرص عمل

كما سيكون من مهام الوزير في الحقبة الجديدة،  استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب في شركات القطاع الخاص، وأيضا إبرام اتفاقيات التعاون مع العديد من الدول في الخارج، لتوفير فرص عمل للشباب في الخارج.

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التحول الرقمي

ومن الملفات المهمة أيضا، هي التحول الرقمي التي بدأته الوزارة منذ سنوات، للانتهاء من ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم في الحصول عليها إلكترونيا دون الذهاب للمديريات ومكاتب العمل.

ذوي الهمم

ولعل من أبرز الملفات، هي الاهتمام بذوي الهمم، حيث تقوم الوزارة حاليا بالتفتيش على كافة شركات القطاع الخاص للتأكد من توظيف النسبة المقررة في القانون من أبناء ذوي الهمم، لضمان توفير حياة كريمة لهم.

كما تقوم الوزارة بعمل حصر لهم، لتقديم الدعم اللازم لهم، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، التي بدأت مطلع العام الماضي 2023، وحتى الآن.

وقامت المديريات بتوفير فرص عمل بلغ عددها 1343 فرصة لذوي الهمم في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال الشهرين الماضيين، وبالتحديد في الفترة من 1-2-2024 وحتى 1-4- 2024.

ومنذ بداية عملية حصر المنشآت في  الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المُعينين من ذوي الهمم  13832، مُؤكدين أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي العمالة غير المنتظمة العمل فرص عمل

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