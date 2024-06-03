نورهان الأولى فى الشهادة الإعدادية ببنى سويف: المذاكرة ودعاء الوالدين سر نجاحى (فيديو)

سيطرت حالة من الفرح والسعادة داخل منزل الطالبة نورهان جمال ربيع بعد حصولها على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف بمجموع 280 درجة من 280.

وقدمت الدستور بثا مباشرا مع الطالبة وأسرتها، والتي عبرت عن سعادتها لحصولها على المركز الأول، ضمن أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف، بعد أن نالت الدرجات النهائية بالامتحانات بمجموع 280 درجة، وأنها سعت طوال العام الدراسي للتفوق والحصول على الدرجات النهائية فقد حصلت على المجموع النهائى فى الترم الأول 140.

وأكدت نورهان أن لديها طموحا كي تكون طبيبة فى المستقبل وأن تلتحق بقسم القلب بكلية الطب جامعة عين شمس لأن مثلها الأعلى هو الدكتور العالمى مجدى يعقوب، مؤكدة أن سر التفوق فى الإعدادية هو الصلاة على وقتها والمذاكرة من وقت الفجر وعلى مدار النهار أما الليل فهو للراحة.

ووجهت شكرها إلى أسرتها لأنهم سبب النجاح والتفوق وتوفيرهم المناخ المناسب للتفوق والنجاح والحصول على المركز الأول.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 بنسبة نجاح 76.28% لطلبة النظامي، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49 ألفًا و138 طالبًا وطالبة، نجح منهم 37 ألفًا و482 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 74.1%، والإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 89.7%، ونسبة 100% لشهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الخاصة، والنور للمكفوفين 83.3%، وبنسبة 48.8% لطلبة المنازل.

وتقدم المحافظ بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

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