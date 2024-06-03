استمرار فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة "كلنا واحد" حتى عيد الأضحى

واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة كلنا واحد والتى تم إطلاقها اعتبارًا من 1 يونيو 2024 تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ولمدة شهر، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأوضحت الوزارة في بيانها أنها توسعت فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2254 منفذ) بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما تواصل الوزارة توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال (1026) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.