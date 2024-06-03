الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكشف عن موعد إعلان ريال مدريد التعاقد مع كيليان مبابي

كيليان مبابي
كيليان مبابي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن موعد إعلان ريال مدريد الإسباني عن صفقة التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتوصل ريال مدريد لاتفاق للتعاقد مع مبابي بعد إعلانه الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وكان مبابي قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بعدما قضى 7 سنوات في صفوف الفريق.

وبحسب برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، فإن إعلان ريال مدريد عن التعاقد مع مبابي سيكون في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مدريد.

وأوضح التقرير أنه سيتم الإعلان عن التعاقد مع مبابي بعقد يمتد لمدة 5 سنوات في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مبابي لاعبًا جديدًا لـ ريال مدريد على استاد سانتياجو برنابيو، بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده فرنسا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

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موعد تقديم ريال مدريد لـ كيليان مبابى

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