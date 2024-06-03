الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة

متهمين
متهمين

قررت جهات التحقيق فى الوايلي، بحبس عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوايلي معلومات تقيد قيام عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوايلي حبس سرقة الهواتف المحمولة المباحث الجنائية التحريات

مواد متعلقة

حبس المتهمين بسرقة موقع تحت الإنشاء بالتجمع

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل