حبس عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة

قررت جهات التحقيق فى الوايلي، بحبس عاطلين تخصصا فى سرقة الهواتف المحمولة 4 أيام علي ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوايلي معلومات تقيد قيام عاطلين بسرقة الهواتف المحمولة بدائرة القسم .

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة، تم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.