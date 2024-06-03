رئيس الشيوخ يؤكد أهمية تفعيل التعاون البرلمانى بين مصر وكازاخستان

توجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، صباح اليوم الإثنين، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى جمهورية كازاخستان تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخى.

والتقى المستشار عبدالرازق نظيره الكازاخي، مولين أشيمبايف، وقد شهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون برلماني بين المجلسين.

وأكد "عبدالرازق" على أهمية تفعيل التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا زيادة أعداد السائحين الكازاخيين الذين قد بلغ عددهم ١٤٠ ألف سائح العام الماضي، لما لدى مصر من مواقع أثرية وسياحية جعلتها ضمن أهم الوجهات السياحية لدى السياح من مختلف دول العالم، مشددًا على حرص مصر على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جانبه، أكد "أشيمبايف" أهمية تفعيل البروتوكول لتعزيز التعاون بين المجلسين، ومن ثم بين الدولتين في مجال صناعة الأدوية، وكذا في المجال السياحي.

كما بحث الجانبان تعزيز أطر التعاون فى المجال الزراعي، لا سيما فى ظل وجود مساحات شاسعة بجمهورية كازاخستان قابلة للزراعة والتي قد تحقق لمصر الاستفادة منها فى زراعة القمح.

وفى سياقٍ متصل؛ أوضح "أشيمبايف" أن هناك جهودًا لتطوير الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك واحتمالية تغيير اسمها إلى الجامعة المصرية الكازاخية.

وشدد "أشيمبايف" على ضرورة تفعيل جمعية الصداقة البرلمانية المصرية– الكازاخية، وعقد لقاءات مباشرة أو افتراضية بين المجلسين.

كما تناول اللقاء العلاقات الدبلوماسية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسيد قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

حيث أكد "أشيمبايف" على تطابق رؤى وتوجهات القيادتين السياسيتين فى مجالات التنمية والمواقف الدولية خاصة القضية الفلسطينية.

ويضم الوفد المصرى كلًا من: المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والسفيرة ابتسام رخا سفيرة جمهورية مصر العربية بكازاخستان، والنواب محمد شوقى العنانى، جمال عبدالظاهر، مجدى سليم أعضاء مجلس الشيوخ.