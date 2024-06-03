من محلب لمدبولي.. كم تغييرًا وزاريًا خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟

تعتبر فكرة التغيرات والتعديلات الوزارية مكرّرة في العالم، حيث يحاول الجميع من خلالها ضخ دماء جديدة تساهم في زيادة الثقة والصلة بين الحكومة والمواطن، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية دائما بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي.

فالتغيرات الوزارية هى رغبة دائمة في الوصول بالبلاد إلى مستوى أفضل، حتى إن إحدى الدول العربية قامت بتغير 5 حكومات خلال عام واحد خلال فترات عدم الاستقرار والانتقال الذي حدث في مصر من النظام الملكي للجمهوري.

خلال السنوات العشر التي حكم فيها السيسي البلاد، حرص الرئيس على ضخ دماء جديدة في الحقائب الوزارية المختلفة ونتيجة لهذا الحرص تعرضت مصر لعدد من التغيرات الوزارية نرصدها في السطور التالية:

حكومة محلب

فور تولي السيسي رئاسة الجمهورية في يونيو 2014، كلف إبراهيم محلب بتشكيل حكومته الثانية بعد توليه تشكيل الحكومة في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، والأولى في عهد الرئيس السيسي امتدت يد التغيرات في هذه الحكومة الجديدة والأولى للرئيس السيسي لتشمل 35 حقيبة وزارية جديدة، بينهم 20 وزيرًا استعان بهم محلب من حكومته الأولى.

وبعد مرور عام على هذه الحكومة قام محلب بأول تعديل وزاري له في العام 2015 الذي شمل 6 حقائب وزارية منها الزراعة والداخلية ووزارة التربية والعليم والسياحة والثقافة.

واستحدث اثنين آخرين هما التعليم الفني والتدريب ووزارة الإسكان.

حكومة شريف اسماعيل

وبعد شهور انتهت حكومة محلب وتولى المسؤولية د.شريف اسماعيل منصب رئيس الوزراء في 19 سبتمبر 2015، واستقر إسماعيل على استمرار عمل 17 وزيرا كانوا في وزارة محلب وأضاف إليهم 33 وزيرا جديدًا.

4 تعديلات وزارية في 3 سنوات، حتى آل مصير حكومة شريف اسماعيل في النهاية إلى الاستقالة في 5 يونيو 2018.

حكومة مدبولي

في يونيو 2018، كلف الرئيس السيسي د.مصطفى مدبولي، برئاسة الحكومة ومنذ ذلك الحين وهو يتولى المسؤولية غير أن خلال هذه الفترة وهى 6 سنوات أجيرت عدد من التعديلات الوزارية، كان أولها في فبراير 2019 وشمل حقيبة وزارية واحدة وهى حقيبة الإسكان الذي تولي فيها للدكتور عاصم الجزار المسؤولية بدلًا من مدبولي.

وفي مارس من العام ذاته جاء التغيير الثاني وشمل حقيبة وزارية واحدة أيضا، وهى النقل الذي تولي مسؤوليتها كامل الوزير ليكون وزيرًا للنقل بدلًا من الراحل هشام عرفات بعد حادث محطة مصر الذي قدم على إثره استقالته.

في أغسطس 2022، كان التغير الوزاري الثالث الذي شمل هذه المرة 13 حقيبة وزارية ومن المنتظر أن يشمل التغير الوزاري الحالي 13 حقيبة وزارية أيضا.