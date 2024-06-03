إزالة 14 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعد، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة أنه تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدي لمخالفات البناء وايقاف اعمال البناء وكذلك الحفاظ على الرقعه الزراعيه وعدم المساس بها وفى هذا الاطار قامت الوحدة المحلية بالمركز بحضور هانى الخولى نائب رئيس المركز ومحمد ادهم مسئول الازالات والاشغالات وحسن مصطفى رئيس حى غرب ومحمود ماهر رئيس حى جنوب بتنفيذ حالة ازالة فى المهد تابعة لحى غرب على مساحة 70متر كما قام سالم زغلول رئيس قرية الحسينيه وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه والإصلاح ورضا المريوطى سكرتير الوحده وإدارة الازالات والتنظيم بالوحده ومسئول الزراعه بإيقاف الأعمال بصبة سقف خرسانى دور سابع علوى بالقصبى والتحفظ على الخلاطه كما تم إيقاف الأعمال بشده خشبيه لاعمده خرسانيه دور أرضي بأرض القصبى والتحفظ على لفة سلك ٢.٥ لينه ٥٠ كيلو تقريبا كما تم التحفظ على عدد ٢٥ زاويه حديد وتمكن اسماعيل عبد العظيم رئيس قرية شلقام ولملوم عمر لملوم سكرتير الوحدة ومسؤل الإزالات والتنظيم ومسؤل الجمعية الزراعية بناحية الجرنوس من إزالة حالة تعدى بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة ١٢ سهم بحوض العمدة تعاون زراعية بقرية الجرنوس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي نفذت إزاله 5 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية منها 1 حاله تعدي بحي غرب المدينه، و1 حاله تعدي بقريه بردنوها و3 حالات تعدي بقطاع ابوان، تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ان قرى طوخ الخيل ودمشير والبرجاية تمكنت من رصد ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعيه وتمت الإزالة التامه لجميع الحالات حيث تم إزالة ٣ حالات تعدي بالبناء على ارض زراعيه بمساحه ٢ قيراط و١٨ سهم وحالة بقرية طوخ الخيل تعدى بالبناء أيضا على مساحة ١٣ سهما وحالة بقرية البرجاية تعدى على أرض زراعية بمساحة قيراط وتم التعامل الفورى معهم واتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وحفاظا علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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