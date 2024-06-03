الصناعة: 16.9% زيادة فى حجم التبادل التجارى بين مصر والمجر 2023

استقبل أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة مارتون ناجى، وزير الاقتصاد الوطني المجري والوفد المرافق له بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وتطورات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وعدد من الموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك، حضر اللقاء اندراس كوفاكس، سفير المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله, رئيس التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تعزيز أطر التعاون المشترك مع المجر على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى أن مصر والمجر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تستند لتاريخ طويل من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري.

وقال سمير إن معدلات التبادل التجاري بين مصر والمجر حققت زيادة ملموسة خلال العام الماضي بنسبة 16.9% حيث بلغت 379 مليون دولار عام 2023 مقابل 324 مليون دولار عام 2022، مشيرًا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل البلاستيك والكيماويات العضوية وغير العضوية والخضر والفاكهة والأجهزة الإلكترونية والسيراميك والمطاط والأسمدة والسيارات والوقود المعدني.

أشار الوزير إلى أن قيمة الاستثمارات المجرية في مصر تبلغ نحو 43 مليون دولار في عدد 74 مشروعًا في مجالات السياحة والصناعة والخدمات والزارعة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الصناعية المجرية الكبيرة في عدد من المجالات التي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية لتوطين عدد من الصناعات للوفاء باحتياجات السوق المصرية والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح سمير أن اللقاء تناول أيضًا تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين في مجال الصناعات الدوائية وصناعة وسائل النقل الجماعي إلى جانب بحث سبل تعزيز الاستثمارات المجرية في السوق المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين.

وأضاف الوزير أن الوزارة أعدت استراتيجية وطنية للصناعة ترتكز على تنمية وتطوير الصناعات الخضراء ومراعاة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة وتوطين الصناعة والاستفادة من الثروات التعدينية، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية من خلال الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أكد مارتون ناجى وزير الاقتصاد الوطني المجري حرص بلاده على مد جسور التعاون الاقتصادي المشترك بين بودابست والقاهرة باعتبار مصر دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرًا الى أنه يزور القاهرة على رأس وفد يضم عددًا من المسئولين الحكوميين وممثلي شركات ومؤسسات أكاديمية لبحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين المجر ومصر.

أضاف ناجي أن هناك علاقات متميزة تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي يمكن الاستفادة منها في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة بما يصب في مصلحة الاقتصادين المجري والمصري على حد سواء.