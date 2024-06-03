الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انفراد جديد لـ"الشاهد".. البابا تواضروس يوثق شهادته عن ثورة 30 يونيو

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني ضيف برنامج الشاهد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الثلاثاء، في انفراد جديد للبرنامج بتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو ببرنامج "الشاهد" الذي يذاع على شاشة إكسترا نيوز.

ويدلي البابا تواضروس الثاني بشهادته عن ثورة 30 يونيو وتلك الفترة المهمة في تاريخ مصر، في لقاء خاص، يكشف خلاله عن دوره البارز خلال الثورة، حيث شارك في دعم المطالب الشعبية والإصرار على تحقيق التغيير السلمي، ودعمه للوحدة الوطنية والاستقرار في مصر.

ويوثق "الباز" في الموسم السابع من برنامج "الشاهد" شهادات مع من صنعوا أحداث ثورة 30 يونيو حتى تعرف الأجيال القادمة أن بمصر رجالًا حافظوا على العهد وصانوا الأمانة.

برنامج الشاهد

يستضيف البرنامج في هذا الموسم نخبة من الشخصيات التي صنعت الحدث وشاركت في ثورة 30 يونيو التى غيرت مجرى التاريخ ووجه الوطن.

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، الموسم السابع من برنامج الشاهد، يوميًا على شاشة إكسترا نيوز في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

البابا تواضروس الثاني ثورة 30 يونيو الشاهد اكسترا نيوز الموسم السابع من برنامج الشاهد

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