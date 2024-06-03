أستون فيلا ينهي أولى صفقاته الصيفية
تمكن أستون فيلا الإنجليزي من إنهاء أولى صفقاته الصيفية، للموسم الجديد بعد الاتفاق مع لاعب الفريق السابق روس باركلي.
وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، أن أستون فيلا توصل لاتفاق مع نظيره لوتون تاون على ضم روس باركلي.
وأضاف، الصفقة ستبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني وسيخضع اللاعب للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي في الأول من يوليو.
صاحب الـ 30 عامًا شارك الموسم الماضي مع لوتون في 37 لقاء سجل 5 أهداف وصنع 6.
وكان باركلي لعب لصفوف أستون فيلا في موسم 202-2021 معارًا من تشيلسي ولعب 24 لقاء وسجل 3 أهداف.
ويعتبر الدولي الإنجليزي واحد من اللاعبين المخضرمين في البريميرليج، حيث خاض 385 لقاء في مسيرته وسجل 55 هدفًا.