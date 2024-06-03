أستون فيلا ينهي أولى صفقاته الصيفية

تمكن أستون فيلا الإنجليزي من إنهاء أولى صفقاته الصيفية، للموسم الجديد بعد الاتفاق مع لاعب الفريق السابق روس باركلي.

وقال فابريزو رومانو الصحفي الموثوق عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، أن أستون فيلا توصل لاتفاق مع نظيره لوتون تاون على ضم روس باركلي.

وأضاف، الصفقة ستبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني وسيخضع اللاعب للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي في الأول من يوليو.

🚨🟣🔵 EXCL: Aston Villa have reached verbal agreement with Luton Town to sign Ross Barkley.



Understand fee will be around £5m.



Final part needed، medical tests and player’s formal signature — agreement on player side expected at the beginning of July.



Here we go، soon. ⏳ pic.twitter.com/nDWZeokt1D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3، 2024

صاحب الـ 30 عامًا شارك الموسم الماضي مع لوتون في 37 لقاء سجل 5 أهداف وصنع 6.

وكان باركلي لعب لصفوف أستون فيلا في موسم 202-2021 معارًا من تشيلسي ولعب 24 لقاء وسجل 3 أهداف.

ويعتبر الدولي الإنجليزي واحد من اللاعبين المخضرمين في البريميرليج، حيث خاض 385 لقاء في مسيرته وسجل 55 هدفًا.