الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "الشعب الديمقراطى": حكومة مدبولى أبلت بلاء حسنًا فى العديد من المعارك

رئيس حزب الشعب الديمقراطي،
رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد

قال رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خالد فؤاد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة لأنه أبلى بلاء حسنًا، خصوصًا في معارك التنمية المستدامة والتعامل مع فترة الركود الاقتصادي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "فؤاد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة أيضًا خاضت معركة الدولار واستطاعت القضاء على الإرهاب وإعادة الحياة إلى سيناء، متابعًا: "سيناء أصحبت الآن كلها مدن جديدة".

كما أشار إلى أن البنية التحتية للدولة المصرية ساعدت على جذب العديد من الاستثمارات مثل رأس الحكمة وهناك العديد من المشروعات، مضيفًا: "الحكومة لم تنس مسئولياتها أيضًا تجاه المواطن الفقير وفتحت ملف العشوائيات".

وتابع: "قامت تلك الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي بمد مظلة تكافل وكرامة، وكذلك مشروعات حياة كريمة التي مدت يد العون للمجتمعات الأكثر فقرًا".

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