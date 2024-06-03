الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث "فتح": مقترح "بايدن" مقتبس من الورقة المصرية قبل اجتياح رفح

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربه في قطاع غزة، خلف دمارا كبيرا يحتاج لسنوات من الإعمار، بالإضافة إلى تشريد آلاف الأسر الفلسطينية، وخسارة الأرواح.

وأضاف "دولة" خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مقترح جو بايدن، يجب ألا ننظر له باعتباره قبلة الحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر تقدمت بهذا المقترح قبل أن يذهب الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية.

وأشار المتحدث باسم حركة فتح إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حاول تصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو أعلن صراحة أنه سيحاول بكل الطرق التصدي لكل الجهود التي تدعم إقامة الدولة الفلسطينية.

ونوه إلى أن “نتنياهو” لا يريد من الصفقة سوى تحرير المحتجزين، والمضي في تنفيذ مخطط الإبادة والتهجير للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة.

متحدث فتح جو بايدن القاهرة الإخبارية منتصف النهار قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي

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