الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمناسبة عيد الأضحى.. تضامن المنوفية تستهدف 37 قرية بقرى ونجوع المحافظة

جانب من الاضاحي
جانب من الاضاحي

أعلنت جمعية الأورمان عن خطة توزيعها لذبح عدد (35) عجلا بلديا المقرر ذبحها داخل مجازر وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى، حيث استهدفت توزيعها على عدد (37) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية. 

وأكدت الجمعية فى بيان اليوم، أن خطة التوزيع شملت قرى سنتريس وساقية المنقدي وكفر الحما وجريس وعزبة أبو النرش وساقية أبو شعرة وسمادون وعزبة قنديل مركز أشمون، وقرى غمرين وتتا وبرهيم وأرض السحرتي مركز منوف، وقريتا البتانون ومنشاة عصام مركز شبين الكوم، وقرى الدبايبة وطوخ طنبشا وميت فارس مركز بركة السبع، وقرى مبت البيضا وميت الوسطى وفيشا الصغري وجروان مركز الباجور، وقرى جزيرة الحجر وزاوية الناعورة وساحل الجوابر وابو كلس مركز الشهداء، وقرية بنى الغريان مركز قويسنا، وقريتي طنوب وعزبة الطوخى مركز تلا.

وأضافت أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكده أنه يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.  

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع ستتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرون فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المُضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

محافظة المنوفية اضاحي عيد الأضحى المبارك استهداف ٣٧ قرية توزيع لحوم الأضاحي جمعية الأورمان تضامن المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية: تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات لمخابز بلدية

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في محافظة المنوفية

نائب رئيس جامعة المنوفية يوجه بتذليل كل العقبات باختبارات الفصل الربيعى بكلية الآداب

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل