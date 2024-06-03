بمناسبة عيد الأضحى.. تضامن المنوفية تستهدف 37 قرية بقرى ونجوع المحافظة

أعلنت جمعية الأورمان عن خطة توزيعها لذبح عدد (35) عجلا بلديا المقرر ذبحها داخل مجازر وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطرى، حيث استهدفت توزيعها على عدد (37) قرية ضمن القرى الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية وإشراف مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية.

وأكدت الجمعية فى بيان اليوم، أن خطة التوزيع شملت قرى سنتريس وساقية المنقدي وكفر الحما وجريس وعزبة أبو النرش وساقية أبو شعرة وسمادون وعزبة قنديل مركز أشمون، وقرى غمرين وتتا وبرهيم وأرض السحرتي مركز منوف، وقريتا البتانون ومنشاة عصام مركز شبين الكوم، وقرى الدبايبة وطوخ طنبشا وميت فارس مركز بركة السبع، وقرى مبت البيضا وميت الوسطى وفيشا الصغري وجروان مركز الباجور، وقرى جزيرة الحجر وزاوية الناعورة وساحل الجوابر وابو كلس مركز الشهداء، وقرية بنى الغريان مركز قويسنا، وقريتي طنوب وعزبة الطوخى مركز تلا.

وأضافت أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكده أنه يتم اختيار رءوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية التوزيع ستتم عن طريق الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي من خلال الاستعانة بقاعدة البيانات المسجلة لديها والتي تضم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وذلك تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن التوزيع سوف يتم على مدار 4 أيام بداية من صباح أول أيام العيد.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرون فى تنفيذه سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المُضحى، من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.