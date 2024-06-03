الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير التركي بالقاهرة في المقر البابوي

جريدة الدستور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الإثنين، سفير دولة تركيا في مصر السفير صالح موتلو شين. 

قدم له قداسة البابا فكرة مختصرة عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والروح الواحد التي يربط أفراد الشعب المصري معًا. كما أشار قداسته انتشار الكنيسة القبطية حاليًّا في دول العالم، ومن بينها تركيا التي يوجد فيها مواطنين مصريين مسيحيين، ولهم كاهن يقوم على خدمتهم، ويصلي قداسات في إحدى الكنائس الكاثوليكية هناك.

واستطلع السفير التركي رأي قداسة البابا في الوضع الحالي في غزة، حيث أوضح قداسته أن الوضع مؤسف ومؤلم، يخلو من كافة القيم الإنسانية، وأكد أننا نصلي من أجل أن تقف الحرب التي تمتد آثارها السلبية على منطقة الشرق الاوسط بالكامل. مشيرًا إلى أن الكنيسة القبطية تساهم مع كافة الكيانات المصرية في قوافل المساعدات المرسلة لغزة.

حضر اللقاء الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.

البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لمقر البابوي بالقاهرة السفير صالح تاريخ الكنيسة القبطية الارثوذكسية دول العالم

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