نتنياهو يراوغ: بايدن نشر نسخة جزئية من اقتراح وقف إطلاق النار فى غزة

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في إطار تقدمه بخطة لإنهاء الحرب في غزة، لم ينشر سوى بعض التفاصيل، مضيفًا: «نشر فقط نسخة جزئية من اقتراح وقف إطلاق النار في القطاع».

ونقل ديفيد مينسر، المتحدث باسم حكومة الاحتلال، عن نتنياهو قوله: «ستتوقف الحرب بهدف إعادة المحتجزين، وبعد ذلك سنمضي في مناقشات أخرى».

وقف الهجوم ضد حماس بشكل كامل

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فقد يبدو أن هذا تكرار لرفض إسرائيل وقف الهجوم ضد حماس بشكل كامل قبل تدمير المجموعة، وهو ما يعكس بيان نتنياهو يوم السبت الذي وصف فيه الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار قبل تدمير قدرة حماس العسكرية والحكومة بأنه "أمر غير قابل للبداية".

وأضاف نتنياهو في تصريحات له، أول أمس السبت: لم تتغير شروط إسرائيل لإنهاء الحرب من تدمير قدرات حماس العسكرية والحكمية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل.

وبموجب الاقتراح، ستواصل إسرائيل الإصرار على تلبية هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. إن فكرة موافقة إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط هي فكرة غير مقبولة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاقتراح وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، عندما تنسحب القوات الإسرائيلية من "جميع المناطق المأهولة بالسكان" في غزة، ويتم إطلاق سراح بعض الرهائن - بما في ذلك كبار السن والنساء - مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، ويمكن للمدنيين الفلسطينيين العودة، إلى منازلهم في غزة، وستقوم 600 شاحنة يوميًا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المدمر.

وفي هذه المرحلة، ستتفاوض حماس وإسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار قال بايدن إنه سيستمر "طالما وفت حماس بالتزاماتها". وإذا استغرقت المفاوضات أكثر من ستة أسابيع، فإن وقف إطلاق النار المؤقت سيمتد مع استمرارها.

وفي المرحلة الثانية، قال بايدن إنه سيتم تبادل جميع الرهائن الأحياء المتبقين، بما في ذلك الجنود الذكور، وستنسحب القوات الإسرائيلية من غزة وسيبدأ وقف إطلاق النار الدائم.

أما المرحلة الثالثة فستشمل خطة إعادة إعمار كبرى في غزة وإعادة "البقايا الأخيرة" من الرهائن إلى عائلاتهم.