الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لاجوجونا في سبتمبر.. وكيل وزارة الثقافة يجتمع بسفيرة الدومينيكان

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

عقد تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية، اجتماعًا الاثنين، مع يست رومان مالدونادو، سفيرة جمهورية الدومينيكان لتفعيل الدور الدومينيكي سينمائيًا بحيث يتم عرض فيلم "لاجوجونا" خلال سبتمبر المقبل.

ويعد هذا التعاون هو الأول بين سفارة الدومينيكان بعد ان إنضم لهذا النادي السينمائي اللاتيني فنزويلا وبارجواي والأرجنتين فيما قبل.

وأقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية الخميس الماضي، حفل الخميس الأخير من كل شهر، حفلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

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موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب سفارة جمهورية الدومينيكان تامر عبد المنعم الفنان تامر عبد المنعم الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية

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