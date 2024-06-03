لاجوجونا في سبتمبر.. وكيل وزارة الثقافة يجتمع بسفيرة الدومينيكان

عقد تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة للشؤون الفنية، اجتماعًا الاثنين، مع يست رومان مالدونادو، سفيرة جمهورية الدومينيكان لتفعيل الدور الدومينيكي سينمائيًا بحيث يتم عرض فيلم "لاجوجونا" خلال سبتمبر المقبل.

ويعد هذا التعاون هو الأول بين سفارة الدومينيكان بعد ان إنضم لهذا النادي السينمائي اللاتيني فنزويلا وبارجواي والأرجنتين فيما قبل.

وأقامت الإدارة المركزية للشئون الفنية الخميس الماضي، حفل الخميس الأخير من كل شهر، حفلة موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.