رئيس البرلمان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في افتتاح الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين الموافق 3 يونيه.

نص التهنئة:

تحتفل مصر والعالم الإسلامى في مشارق الأرض ومغاربها فى الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

فباسمكم جميعًا وباسمي نتوجه بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكل عام وأنتم بخير

وكان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان دون تحديد موعد الجلسة القادمة وذلك بعد الموافقة على الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية 2024/2025.

البرلمان يوافق على مشروع الموازنة العامة

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.

وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24/25 نحو 816 مليونًا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.