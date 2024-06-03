الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس البرلمان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، في افتتاح الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين الموافق 3 يونيه.

نص التهنئة:
تحتفل مصر والعالم الإسلامى في مشارق الأرض ومغاربها فى الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا جميعًا بالخير واليمن والبركات.

فباسمكم جميعًا وباسمي نتوجه بخالص التهنئة لجميع الشعوب الإسلامية والقيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

 

وكل عام وأنتم بخير

وكان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان دون تحديد موعد الجلسة القادمة وذلك بعد الموافقة على الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية 2024/2025.

 

البرلمان يوافق على مشروع الموازنة العامة 

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.

وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24/25 نحو 816 مليونًا، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه. 

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب مشارق الأرض عيد الأضحى الشعوب الإسلامية

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

تقارير عبرية تكشف أسرار اقتراح بايدن لهدنة غزة.. ماذا حدث قبل الخطاب؟

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل