محافظ الدقهلية يكشف عن أعمال المرحلة الثانية من برنامج التوعية لإعادة التدوير

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استمرار أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتنفيذ برنامج التوعية الشامل بأنشطة إدارات المخلفات بنطاق المحافظة تحت مسمى الإطار المتكامل للإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة ودور الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، والذي يستهدف إيضاح دور أجهزة الدولة بمحافظة الدقهلية في التعامل مع ملف المخلفات الصلبة، كما يستهدف البرنامج الحث لمنظمات المجتمع المدني لبحث سبل دمج القطاع غير الرسمي وإشراك أعضاء المجتمع، وتفعيل مبادرات إعادة التدوير وتقليل النفايات بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة.



إنهاء المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية

وأوضح مختار أنه وفقًا لخطة البرنامج تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج التوعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتم البدء في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لتنفيذه بمراكز الشباب والأندية الرياضية.



وفي هذا السياق، أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ ندوة التوعية بنادي المنصورة الرياضي، والتي استهدفت أصحاب المصلحة من قطاع الشباب والرياضة وإدارة غرب للشباب والعاملين بنادي المنصورة الرياضي، وأيضًا العاملين بمنظومة المخلفات الصلبة، وتضمنت الندوة تواصل العرض لمفهوم إدارة المخلفات الصلبة، وأيضًا مفهوم الإدارة المتكاملة المستدامة للمخلفات الصلبة ودورها في الحفاظ على البيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وإيضاح دور الدولة بالدقهلية في غلق المقالب العشوائية المفتوحة التي تسبب انبعاثات وتصاعد غاز الميثان المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، وقيام الدولة بإنشاء وتطوير مرافق المعالجة والتدوير وإنشاء المدفن الصحي الهندسي لتقليل تلك الانبعاثات، وإنشاء وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة وفتح قنوات التواصل لتلقي شكاوى المواطنين، وكذلك جهود المحافظة من نقل كل المقالب التاريخية وإنشاء جهاز نظافة تجميل المنصورة، وإنشاء الإدارة المتكاملة للمخلفات ووحدة تدريب لبناء قدرات العاملين وشراء معدات جمع ونقل لخدمة المحافظة، وتفعيل دور مراكز وأندية الشباب والرياضة في تنظيم فعاليات ومبادرات لتحسين إدارة المخلفات في المرافق الرياضية والشبابية.



هذا وقد بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، برئاسة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعميد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة الرياضي، وذلك بمتابعة مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان محافظة الدقهلية، وقد حاضر في الندوة الأستاذة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات بديوان المحافظة، والمدرب شريف سلامة مدرب السلامة والصحة المهنية إدارة الأزمات (الشباب والرياضة)، وبمشاركة حسام مصطفى مدير إدارة الأزمات بالشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالباقي المدير التنفيذي لنادي المنصورة، وأحمد بدوي نائب المدير التنفيذي، وإبراهيم عز الدين منسق البرنامج بإدارة التواصل وبناء القدرات، وفاطمة عبدالحميد بديوان عام المحافظة.