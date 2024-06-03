الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف العشري: مقترح “بايدن” مقتبس من الورقة التي طرحتها مصر

برنامج منتصف النهار
برنامج منتصف النهار

قال الكاتب أشرف العشري، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن موقف مصر واضح وثابت تجاه رفض وجود قوات إسرائيلية في الجانب الفلسطيني من المعبر، مؤكدًا أن مقترح “بايدن” هو نفس الخطة التي طرحتها مصر من قبل. 

وأضاف "العشري"، خلال مداخلة لبرنامج "منتصف النهار"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حجر الزاوية لمقترح الرئيس الأمريكي جو باين، كانت جهود مصر وخارطة السلام التي تم طرحها خلال المفاوضات التي تبنتها مصر.

ونوه، أن اجتماع القاهرة بالأمس، ساهم في تقريب وجهات النظر لإنهاء الأزمة الفلسطينية، مشيرًا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن فرص نجاح هذه الخطة موجودة، حيث أنها تساهم في إنهاء الحرب في قطاع غزة، والعمل على خروج إسرائيل بشكل سلس وبدون خسائر.

أشرف العشري خطة بايدن منتصف النهار إسرائيل القاهرة الإخبارية الحكومة الاسرائيلية

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