رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على الموزانة

قرر د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان دون تحديد موعد الجلسة القادمة وذلك بعد الموافقة على الموزانة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية 2024/2025

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالى 24/25.

وبلغ المخصص في مشروع الموازنة لبند الأجور وتعويضات العاملين نحو مليار و284 مليون جنيه، وبلغ المخصص لبند شراء السلع والخدمات في الموازنة التفصيلية للعام المالى 24/25 نحو 816 مليونا وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات نحو 75 مليون جنيه.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار د.حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى،2025/24، متضمنًا القوائم الماليةالمتعلقة بالموارد القومية والناتج والإنتاج المحلى الإجمالى والاستثمارات الكلية وتوزيعاتها حسب القطاع والنشاط، وموارد واستخدامات بنك الاستثمارالقومى، والتأشيرات الخاصة بمشروع القانون، كما وافق المجلس نهائيا علي مشروع قانون بشان موازنة 59 من الهيئات الاقتصادية وكذلك الملاحق المتعلقة بها.