الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: الالتزام بتوقيتات محددة لإنهاء مطالب المواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا بمديري المكاتب الرئيسية والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة، شمل الإدارة العامة لمكتب محافظ الدقهلية وإدارة العلاقات العامة والمراسم وإدارة الإعلام وإدارة المكتب الفني وإدارة الدعم الفني وإدارة الأمن وإدارة الاتصال السياسي ومدير مكتب نائب محافظ الدقهلية، ومكتب السكرتير العام، وقد تناول "مختار"، خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات التي تستهدف سرعة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين في كل القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق.
 

وأكد مختار على ضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لملفات العمل داخل جميع الإدارات والمديريات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، عملًا على تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وشدد "مختار" على ضرورة اضطلاع إدارة الأمن بديوان عام المحافظة بمهامها في استقبال المواطنين أصحاب المطالب والشكاوى وتوجيههم للمركز التكنولوجي ومتابعة تنفيذ مطالبهم وحل شكاواهم، بالتعاون مع المركز التكنولوجي والإدارات الأخرى والمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 
 

وأشار مختار إلى ضرورة التأكيد على الالتزام بتوقيتات محددة لإنهاء مطالب المواطنين وحل شكاواهم سواء من خلال المركز التكنولوجي أو أي جهة خدمية أخرى يتم توجيه شكوى المواطن إليها من خلال المركز التكنولوجي أو من خلال الإدارات المركزية.

 

وقال إن كلنا كإدارات مركزية بديوان عام المحافظة وكل الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والإدارات بديوان عام المحافظة نعمل من أجل خدمة المواطنين وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم.
 

ولفت إلى أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا ودائمًا فيما بين جميع الأجهزة التنفيذية والإدارات المركزية وكل إدارات ديوان عام المحافظة، من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الإدارات المركزية ديوان عام المحافظة

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