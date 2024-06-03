الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إلهام شاهين تهنئ شقيقتها بتخرج ابنها: ماذا قالت؟

إلهام شاهين
إلهام شاهين

شاركت إلهام شاهين جمهورها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، مجموعة من الصور رفقة أبناء شقيقتها، لتحتفل بتخرج أحدهم ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور ومستخدمي منصات التواصل.

ونشرت إلهام مجموعة من الصور تجمعها بأختها وابنها وباقى الأسرة على حسابها بموقع انستجرام معلقة: "مبروك لأختى الجميلة إيناس شاهين فرحتها بتخرج ابنها عادل صفى الدين".

وأضافت إلهام:"مبروك لأجمل عائلتين، عائلة شاهين فى مصر وعائلة صفى الدين بلبنان، ربنا يفرحنا دائمًا بنجاح كل أبناء العائلتين فى حياتهم، يارب مستقبل مشرق لهم جميعًا".

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