الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فالفيردي يحصد جائزة أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا

جريدة الدستور

حصد الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المنقضي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بعد الفوز على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية للبطولة بهدفين دون رد.

فالفيردي يحصد جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا 2023-2024

واعتلى هدف فريدريكو فالفيردي في مرمى مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي البطولة الصدارة بناءً على اختيارات المراقبين التقنيين بالاتحاد.

وجاء هدف البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، بمرمى باريس سان جيرمان بذهاب ربع النهائي المركز الثاني.

فيما جاء هدف نيكولاس فولكروج، مهاجم بروسيا دورتموند، في مرمى أتلتيكو مدريد بإياب ربع النهائي بالمركز الثالث.

بينما احتل هدف فيل فودين، جناح مانشستر سيتي، في مرمى ريال مدريد بإياب ربع النهائي المركز الرابع.

واحتل بروما، لاعب فريق سبورتنج براجا، المركز الخامس بهدفه في مرمى يونيون برلين بالجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في مرمى ريال سوسيداد بإياب دور الـ16 في المركز السادس.

وحصد هدف روردريجو، جناح ريال مدريد، في مرمى نابولي بالجولة الخامسة لدور المجموعات، المركز السابع.

وجاء هدف جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، في مرمى نابولي بالجولة الثانية لدور المجموعات في المركز الثامن.

واحتل تيتي، لاعب فريق جالاتاسراي، المركز التاسع بهدفه في مرمى فريق كوبنهاجن الدنماركي.

فيما حقق هدف ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، المركز العاشر والأخير بهدفه في مرمى ريال مدريد بإياب نصف النهائي.

يويفا يعلن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2023-2024

وسبق أن أعلن يويفا عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2023-2024، والذي جاء على النحو الآتي:  في حراسة المرمى: جريجور كوبيل، بروسيا دورتموند.

خط الدفاع: داني كارفخال، ريال مدريد، أنطونيو روديجير، ريال مدريد، ماتس هوميلز، بروسيا دورتموند، إيان ماتسين، بروسيا دورتموند.

وسط الملعب: مارسيل سابيتزر، بروسيا دورتموند، فيتينيا، باريس سان جيرمان، جود بيلينجهام، ريال مدريد.

الهجوم: فيل فودين، مانشستر سيتي، هاري كين، بايرن ميونخ، فينسيوس جونيور، ريال مدريد.

وحقق البرازيلي فينسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في البطولة، بالإضافة إلى فوز زميله في الفريق جود بيلينجهام، بجائزة أفضل لاعب شاب.

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