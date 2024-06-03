حزب "مصر الحديثة" يرحب بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن حزب مصر الحديثة برئاسة الدكتور وليد دعبس عن ترحيبه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة وتجديد الثقة به لتحمل المسؤولية واختيار أفضل الكفاءات لتلبية طموحات الشعب المصري وآماله.



ووجه الحزب برئاسه الدكتور وليد دعبس الشكر للحكومة السابقة على ما قدمته خلال الأعوام الماضية وتحملهم المسئولية في فترات مليئة بالتحديات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية داخليا وخارجيا بالاضافة إلى تحديات الأمن القومي المصري، وأن هذه الحكومة الجديدة مطالبة بتحقيق تطلعات الشعب والتكليفات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم لهذه الحكومة.