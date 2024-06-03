الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجدي البدوي يشكر حكومة مدبولي: قامت بواجبها الوطني.. واستطاعت الخروج من الأزمات

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه اليوم بإعاده تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم عددا  من الوزراء اصحاب الخبرات والكفاءات لتنفيذ تطلعات الشعب في مستقبل افضل وعلاج كل المشاكل والسلبيات التي شهدتها الفتره الماضيه ومواجهه التحديات التي تواجه الوطن.

ووجه البدوي الشكر إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي  التي تقدمت باستقالتها اليوم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال، “حكومة  قامت بواجبها الوطنى على أكمل وجه واستطاعت الخروج من الأزمات التى واجهت البلاد والحفاظ على الأمن القومى المصري”.

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البدوي: التشكيل الجديد لابد أن يكون من أصحاب الخبرة

وشدد، أن يكون التشكيل الجديد للحكومة من أصحاب الخبرة والكفاءة الوطنية في ضوء التكليفات الرئاسية التي تستهدف بناء الإنسان المصري والعمل  من أجل النهوض بالاقتصاد قادرة على دفع عجلة الإنتاج خاصة في القطاعات الواعدة مثل الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وغيرها، وقادرة على جذب استثمارات أجنبية والمحلية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن على هذه الحكومة في التشكيل الجديد حماية المواطنين من غلاء الأسعار وربط الأسواق 
و استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجهات الرئيس السيسي نحو الجمهورية الجديدة.

وكان قد تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وأعاهد سيادته ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.

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وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من فخامة الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

مجدي البدوي اتحاد عمال مصر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي حكومة جديدة الجمهورية الجديدة

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