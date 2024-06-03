الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في المنتدى العربي للبيئة بالسعودية

الدخيري
الدخيري

شارك الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية كمتحدث في الجلسة الثانية الخاصة بالاراضي وتعزيز الامن الغذائي والمائي في المنتدى العربي الثالث للبيئة اليوم الإثنين، وتنظمه جامعة الدول العربية - قطاع الشؤون الاقتصادية (إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية) بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب اسيا، وباستضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، مدينة الرياض خلال الفترة 3-4 يونيو 2024م.

وتناول الدخيري في ورقته النظم الغذائية المستدامة ودورها في تحقيق الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه النظم الغذائية الحالية في المنطقة العربية، ودور الاطراف المعنية في دعم وتعزيز النظم الغذائية المستدامة على المستويات المحلية والاقليمية، والجهود التي بذلتها المنظمة بهذا الشأن.

وأكد بيان المنظة اليوم، أن الجلسة الثانية ركزت  على الادارة المستدامة للنظم الغذائية التي تضمن تحقيق الامن الغذائي ومصادر المياه التي تضمن الامن المائي والمحافظة على التربة والحد من اثار الجفاف بما يسهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة في المنطقة العربية لاسيما هدف القضاء على الجوع وهدف المياه النظيفة وهدف الحياة في البر.  كما ناقشت النظم الغذائية المستدامة ودورها في تحقيق الامن الغذائي، الادارة المستدامة لمصادر المياه ودورها في تحقيق الامن المائي، ومحاور عن الحد من آثار الجفاف واهميتها للامن الغذائي والمائي، والنهج الاستباقي للمحافظة على التربة.

ويهدف المنتدى مناقشة ووضع التوصيات الفنية حول القضايا والموضوعات البيئية الناشئة، تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات ذات الصلة، وتحديد شراكات التعاون المحتملة بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وتأسيس حوارًا اقليميًا بين اصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة الوضع الحالي واستشراف الآفاق المستقبلية للعمل البيئي في المنطقة العربية وكذلك يهدف لتأسيس منصة دورية للحوار بين مختلف الأشخاص والجهات ذات العلاقة بمن فيهم صانعي السياسات والخبراء الدوليين والاقليميين في المجالات البيئية المختلفة وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية قد شاركت في المعرض المصاحب لأعمال المنتدى الذي يهدف للترويج وتسليط الضوء لأهم الأنشطة والمشروعات والمبادرات البيئية التي تقوم بها المنظمة والمنظمات والهيئات النظيرة والقطاع الخاص لرفع مستوي الوعي البيئي بالمنطقة العربية.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك المنتدي العربي للبيئة بالمملكة

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