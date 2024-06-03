"مراهقة آمنة وقلب مطمئن".. مبادرة لحماة الوطن بالبحر الأحمر

دشن حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، مبادرة لتطوير السلوكيات للشباب والأطفال من خلال مجموعة من المحاضرات المتعددة لمختلف الاعمار، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية للحزب بالمحافظة، برئاسة محمد الشناوي آمين بالمحافظة ومشاركة محاضرين معتمدين بالجامعات المصرية.

وأكد محمد الشناوي أمين حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن المبادرة جاءت من انطلاقًا من مبادئ الحزب ودورة في المشاركة المجتمعية ومشاركة الدولة في بناء الفرد كدور أساسي ورئيسي علي كل مصري القيام به، مؤكدًا ان المبادرة بدأت بمجموعة من المحاضرات بعنوان «مراهقة أمنة وقلب مطمئن»، وهو برنامج متطور في السلوكيات لحماية الأطفال والشباب من السلوكيات الضاره، مشيرًا الي أنه تم تصميم المحاضرات من خلال مجموعة من المحاضرين اصحا الكفاءات والخبرات المتخصصة، وذلك بتنظيم من أمانة حقوق الانسان بحزب حماة الوطن البحر الأحمر.

وأضاف الشناوي لـ«الدستور»، أن المحاضرات كانت فرصة لنشر الوعي لدي الشباب وغرس القيم المجتمعية السليمة لدي النشء، مشيرًا الي أن الدفعة الأولي من المشاركين بالبرنامج تم تدريبهم علي دراسه السلوكيات المفيده والضاره، ومعني وقيمة العلاقات الانسانية، بالاضافه علي التعريف بالتغيير الفسيولوجي بالجسم، وكيفيه التعامل معه، لافتًا الي أن المحاضرات ضمت مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف الاعمار وفتح المجال للشباب لتبادل الأفكار.

وأوضح أمين حماة الوطن بالبحر الأحمر، أن المبادرة تقدم مجانًا من خلال التسجيل او التواصل مع الحزب، لافتًا الي أن الهدف الأساسي والرئيسي من المبادرة هو أعاده بناء الشخصية المصرية، وهو يتماشي مع المبادرة الرئاسيه لتطوير السلوكيات وحماية الاطفال من خلال اكتساب تلك الخبرات على أيدى خبراء ومختصين من الكوادر والخبرات، مؤكدًا علي جهود القيادة السياسية وحرصًا في الحفاظ علي الهوية المصرية وغرس مبادئ وقيم المجتمع المصري المتأصلة، وتقديم الدعم الكامل لانجاح هذه التجرية.