أكد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، على أن تعليم بورسعيد جاهز لاجراء امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

عبد التواب: تعليم بورسعيد جاهز لانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأشار عبد التواب، إلى الانتهاء من تجهيز لجان الامتحانات على مستوى المحافظة بالإضاءة الكافية والتهوية الجيدة للتغلب على حرارة الجو بهدف توفير أجواء مناسبة لأداء الطلاب الامتحانات بسهولة ويسر بدء من يوم ١٠ يونيو الجاري.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية ومركز توزيع الأسئلة وخطوط سير أوراق الأسئلة وإجابات الطلاب طوال فترة الامتحانات.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال النظافة والتعقيم بجميع اللجان بالإضافة إلى تجهيز استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين للرجال والنساء وتوفير سبل المعيشة بها لإقامتهم بمستوى فندقي يليق بالمعلم.



ونوه وكيل الوزارة، إلى أن تعليم بورسعيد استعد مبكرا لاجراء امتحانات الثانوية العامة بعمل بروتوكولات تعاون مشترك مع مديريات الشئون الصحية والأمن والتموين والكهرباء، وتجهيز غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمديرية الكترونيا.

وفي شأن آخر، تابع الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انتظام سير امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

وأكد وكيل الوزارة، على أن طلاب شهادة الدبلومات الفنية أدوا اليوم الامتحان في مادة اللغة الانجليزية والمواد الفنية للتخصصات إلى جانب عقد التقييم المهارى النهائي للمدارس الفنية بنظام الجدارات المهنية للمدارس التجارية.

وأشار الدكتور محمد عبد التواب، إلى أن ٤٥٠٩ طالب وطالبة هو إجمالى عدد الحضور اليوم بنسبة حضور ٨٠ % حسب التخصصات المستهدفة طبقا لتقرير غرفة العمليات بديوان المديرية مع تسجيل ٣٧ حالة غياب.

وتابع عبد التواب، عملية توزيع أسئلة الامتحانات على ٢٨ لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مؤكدا على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات ومحاولات للغش.

وشدد وكيل الوزارة، على عدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الالتزام بالضوابط والقواعد الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.