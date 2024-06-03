الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد لقاء وزير البترول.. كايرون إنرجي العالمية تستعد لتعزيز استثماراتها في مصر

جريدة الدستور

استقبل طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ديفيد توماس، رئيس شركة كايرون إنرجى Cheiron Energy والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركة فى مصر وخططها المستقبلية في ظل تنفيذ الشركة لبرنامج حفر مكثف فى مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس.

مباحثات بين الملا ورئيس كايرون إنرجي العالمية

وأكد وزير البترول أن كايرون لديها تاريخ ناجح فى مصر وساهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح، مؤكدًا دعم قطاع البترول لمجهودات شركات البترول العالمية لزيادة الانتاج وتحقيق المزيد من الاكتشافات وتنميتها ومواجهة التحديات والتغلب عليها، وأعرب عن تطلعه لتحقيق شركة كايرون لمزيد من النجاحات والاكتشافات وزيادة انتاجها.

أنشطة البحث والاستكشاف فى مصر

وأشار رئيس الشركة إلى أنها تولى أهمية قصوى لأنشطة البحث والاستكشاف فى مصر وتطلعها لتحقيق المزيد من النجاحات وزيادة معدلات الإنتاج من خلال استقطاب حفارات جديدة وتطبيق أنظمة تكنولوجية متطورة لحفر المزيد من الآبار بمناطق امتيازها، مؤكدًا التزام الشركة بالإسراع بتنمية الاكتشافات الجديدة والإنتاج منها ورغبتها فى توسعة محفظة أعمالها والاستحواذ على المزيد من مناطق الامتياز فى مصر.

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

نائب رئيس شركة بيكر هيوز

وعقد وزير البترول، أمس، جلسة مباحثات مع زاك كراوتش، نائب رئيس شركة بيكر هيوز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند، والوفد المرافق له، حيث أكد الملا على عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع وزارة البترول المصرية بشركة بيكر هيوز، والتي تمتد لعدة عقود، مشيدًا بالدور الكبير الذي تلعبه الشركة في تقديم الخدمات والحلول التقنية المتميزة لصناعة البترول في مصر.

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وأعرب زاك كراوتش عن اعتزاز شركة بيكر هيوز بالنجاحات التي حققتها في أنشطتها وخدماتها داخل مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل في قطاع البترول المصري منذ أكثر من 60 عامًا. 

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