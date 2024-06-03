محمود حرب يكشف سر إلغاء ودية المنتخب الأوليمبي أمام الأرجنتين

كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي المصري، موعد مباراتي منتخبنا الوطني الوديتين أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، والمقرر لهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن برنامج استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد باريس 2024، والمقرر إقامته خلال الفترة من 26 يوليو حتى 14 أغسطس المقبل.

وقال محمود حرب في تصريحات إذاعية: "المباراة الأولى بين مصر وكوت ديفوار، ستقام يوم 7 يونيو الجاري التاسعة مساء، على أن تقام المباراة الثانية يوم 11 يونيو في تمام السابعة مساءً".

وأشار المدير الإداري للمنتخب المصري: "تم اختيار منتخب كوت ديفوار بعد مفاضلة بين عدة عروض أوروبية وإفريقية، حيث يتمتع المنتخب الإيفواري بتشكيلة قوية تضم العديد من اللاعبين المحترفين، حيث خسر أمام المنتخب الفرنسي وفاز على المنتخب العراقي الثالث آسيويًا".

وأردف حرب: "سبب إلغاء مواجهتي الأرجنتين هو بناء على استشارة طيبية مصرية، خاصة وأن الطبيب أكد لنا أن سينتج عن هذه الرحلة إرهاق شديد لنا، لذلك اعتذرنا وطلبنا من الأرجنتين القدوم إلى مصر، لملاقاتنا هنا على ستاد القاهرة ولكن رفضوا ذلك".

واكتملت صفوف المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بانضمام الثلاثي محمد نديم حارس فاركو وعلى زعزع لاعب فيوتشر ومحمد حمدي لاعب انبي إلى تدريبات الأمس فى ثاني أيام معسكر المنتخب بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومى 7 و11 يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج إعداد الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وشهدت مران الأمس تدريبات قوية وفقرات فنية متنوعة تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وليونياردو مخطط الأحمال ، بينما قاد سيد السويركي مدرب الحراس تدريبات منفردة مع الحراس الثلاثة : حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا ونديم ، وانتهت التدريبات بتقسيمة بين اللاعبين شهدت حماس وجدية وروح عالية من الجميع ..

وشهد التدريب محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب برفقة محمود حرب المدير الإداري.

وبعد التدريب أدى اللاعبون برنامج استشفائي فى الجيمانيزيوم مع د.صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي ومحمد عبد الحكيم واحمد شوقي المدلكين ، وذلك تحت إشراف د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي .