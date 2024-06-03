الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف يوصى حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ودَّع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والفريق محمد عباس وزير الطيران، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء مصطفى حسين، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية والرئيس التنفيذي لبعثة الحج، الفوج الأول لحجاج جمهورية مصر العربية المغادرين من مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج اليوم الإثنين 3 يونيو 2024م، بالصالة الموسمية المخصصة لسفر الحجاج المصريين.

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وفي كلمته، وجه وزير الأوقاف الشكر للفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، على هذه الدعوة وهذه السنة الحسنة في توديع أفواج حجاج بيت الله (عز وجل)، وعلى الجهود التي تبذلها شركة مصر للطيران في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وكذلك جهود الجهات المنظمة من وزارات التضامن والداخلية والسياحة، فكلنا في خدمة حجاج بيت الله (عز وجل).

ووجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام، قائلًا: "أبشروا واطمئنوا من الآن فأنتم بإذن الله في معية الله (عز وجل)، والعلماء يجمعون على أن من نوى الحج فحبسه العذر كان له أجر الحج، فما بالكم بمن يسر الله (عز وجل) له فلبى النداء، وذهب ووقف بعرفات، وطاف وسعى ولبى ودعا، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) مبشرًا جميع الحجاج والمعتمرين: "من خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر أو غنيمة"، فأنتم في معية الله (عز وجل) وبنيتكم تؤجرون".

وأكد أن وزارة الأوقاف أوفدت مع البعثات الرسمية 35 عالمًا من أئمة وزارة الأوقاف وواعظاتها، وقد أخذوا من الدورات في فقه تيسير الحج ما يؤهلهم للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، فالحج قائم على التيسير، وما يسر النبي (صلى الله عليه وسلم) في شيء مثلما يسر على حجاج بيت الله (عز وجل)، فلا تشددوا على أنفسكم ولا تكلفوها العنت، ولا تنشغلوا بغير العبادة، نسأل الله أن يرزقنا جميعًا كل الخير، فإذا كتب الله لك الحج فعليك تجنب أذى الخلق ومساعدة المحتاجين من الضعفاء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ثم تنشغل بكثرة التلبية والتسبيح والدعاء، وأكثروا من الدعاء لأنفسكم ولأحبائكم ولا تنسوا أبدًا الدعاء لوطنكم، ولا تستهينوا أبدًَا بسلاح الدعاء، ادعوا دائمًا وأنتم واثقون بإجابة الدعاء، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه وأن يجعل الله رزق أهلها واسعًا رغدًا، موصيًا الحجاج بكثرة الدعاء لمصر.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف والفريق محمد عباس وزير الطيران فريضة الحج أداء فريضة الحج

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