الإثنين 03 يونيو 2024
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بالأسماء.. أوائل الشهادة الإعدادية في البحيرة

يوسف الديب
يوسف الديب

تقدم يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بخالص التهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة وأولياء أمورهم، مشيدا بتفوقهم ونبوغهم متمنيا لهم ولجميع أقرانهم استمرار التفوق والنجاح، مشيرا الى انه وبناء على توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة سيتم تكريمهم وجميع النابغين والمتفوقين من أبناء البحيرة خلال الاحتفالية التي ستقام بديوان عام المحافظة خلال الفترة القادمة.

اعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. 

من الجدير بالذكر، أن الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، كانت قد اعتمدت صباح اليوم نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسي 2023 -2024 م بنسبة نجاح 82.5 %.

وتحمل لوحة الشرف من أوائل المحافظة كل من: -اولًا الأول مكرر على مستوى المحافظة وبمجموع 279 درج، أروى محمد مصطفى محمد شرف الدين بمدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع بإدارة بندر دمنهور التعليمية، وجنى محمد أحمد محمد عمار بمدرسة الإرشاد الرسمية لغات بإدارة كوم حمادة التعليمية، وجنى ياسر محمد الصوام بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بإدارة حوش عيسى التعليمي، ومنة الله طلب وحيد طلب مرسي بمدرسة صلاح زكريا رضوان "قادوس" بإدارة إيتاي البارود التعليمي، ماهر مصطفى محمد محمد أحمد الديب بمدرسة الشهيد حامد عادل بلتاجي السعدني بإدارة إيتاي البارود التعليمية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة 

كما شملت قائمة الأوائل ميرام علاء عيد جبريل حسن بمدرسة المستقبل الخاصة الإعدادية للبنات بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، الثاني مكرر على مستوى المحافظة بمجموع 278.5 درجة كل من، الطالب أحمد محمد محمد مصطفى الجمال بمدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات بإدارة بندر دمنهور، والطالبة أروى حسين محمد ابراهيم الشريف بمدرسة جنبواى شرق للتعليم الأساسي إعدادي بإدارة إيتاي البارود التعليمية.

الطالبة جنى محمد محمود محمد إبراهيم بمدرسة النوبارية تعليم أساسي بإدارة النوبارية التعليمية.

الطالبة سلمى سمير سليمان سليمان عطوة بمدرسة المستقبل الخاصة الإعدادية للبنات بإدارة بندر كفر الدوار التعليمية، وسماح عبد الله إبراهيم إبراهيم الشبشيري بمدرسة محمد سليمان بركات تعليم أساسي بإدارة كوم حمادة، والطالب عبد العزيز محمد عبد العزيز زكي فتح الله أبو الخير بمدرسة الشهيد حامد عادل بلتاجي السعدني بإدارة إيتاي البارود التعليمية، والطالب عمر عصام محمد محمد علي بمدرسة صالح مراد بالشعيرة إدارة إيتاي التعليمية، والطالبة ياسمين سعيد راشد عبد الرحمن راشد بمدرسة صلاح زكريا رضوان "قادوس" بإدارة إيتاي البارود التعليمية، مع خالص أمنيات تعليم البحيرة لجميع أبنائنا الطلاب بالنجاح والتوفيق.

الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة دمنهور الأوائل كوم حمادة

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