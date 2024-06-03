الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غادة طلعت تتورط في المشاكل بسبب عمر متولي في "بنسيون دلال"

الفنانة غادة طلعت
الفنانة غادة طلعت

انضمت مؤخرًا الفنانة غادة طلعت لأسرة فيلم "بنسيون دلال" الذي يخوض بطولته بيومي فؤاد والفنان عمر متولي، وتواصل تصوير مشاهدها، حاليًا، في أحد الفنادق المطلة على النيل.

وتقدم غادة خلال الأحداث شخصية “ميمي” التي تتورط في أزمة بسبب علاقتها بالفنان عمر متولي خلال الأحداث.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، ويتناول العديد من القضايا التي يمر بها الشباب حاليًا. 

ويجسد بيومي خلال الأحداث دور أب لخمسة أبناء من بينهم عمر متولي وأمجد الحجار وطاهر أبو ليلة لكل ابن مشاكله وطباعه الخاصة.

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم من بينهم عمر متولي وبيومي فؤاد ومحمد رضوان وخالد سرحان ووليد فواز وأمجد الحجار وغادة طلعت وطاهر أبو ليلة تأليف حسين نيازي وإخراج شادي الرملي.

ألف ليلة وليلة غادة طلعت عمر متولى كوميدي بنسيون دلال فيلم بنسيون دلال بيومي فؤاد

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