قمة محلية وأخرى محتملة إفريقيا.. جدول مباريات الزمالك خلال يونيو 2024

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلسلة من ضغط المباريات المتتالية بمسابقة دوري نايل، فضلا عن قمة إفريقية منتظرة أمام غريمه التقليدي الأهلي، على لقب كأس السوبر الإفريقي، في الأسبوع الأخير من يونيو، بشكل مبدئي حسبما حدد مسئولو «كاف».

ومع بداية شهر يونيو الجاري، الذي يحل اليوم الإثنين، ثالث أيامه، يدخل الفارس الأبيض في تحديات صعبة وقوية، محليا وقاريا، نستعرضها لكم في السطور التالية:

جدول مباريات الزمالك محليا وقاريا خلال يونيو 2024

الجمعة 14 يونيو المقبل

سيراميكا كليوباترا & الزمالك.. السابعة مساء (استاد الجبل الأخضر).

مؤجلات الجولة الحادية عشرة بمسابقة دوري نايل.

الإثنين 17 يونيو المقبل

الزمالك & المصري البورسعيدي .. السابعة مساء (استاد برج العرب بالإسكندرية).

الجولة السادسة والعشرون بمسابقة دوري نايل.

حقق النسر البورسعيدي، الفوز بهدف نظيف، خلال مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

الجمعة 21 يونيو المقبل

الزمالك & فاركو .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

مؤجلات الجولة الثانية عشرة بدوري نايل.

الثلاثاء 25 يونيو المقبل

الأهلي & الزمالك .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل.

حقق الفارس الأبيض الفوز على غريمه التقليدي الأهلي، في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

السبت 29 يونيو المقبل

الزمالك & سيراميكا كليوباترا .. السابعة مساء (استاد القاهرة الدولي).

الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل.

«مقصلة التأجيل»

تحوم الشكوك حول إقامة مباراتي الزمالك سواء أمام غريمه التقليدي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، بمسابقة دوري نايل، في موعديهما المحددين سلفا، من قبل رابطة الأندية المحترفة، بسبب تحديد «كاف»، الفترة من 25 يونيو المقبل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، موعدا مبدئيا لإقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي، بين الفارس الأبيض والمارد الأحمر.

الزمالك بطل الكونفيدرالية للمرة الثانية

تجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، حقق لقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك على حساب نظيره نهضة بركان المغربي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (3/2).

موقف الزمالك بجدول دورى نايل

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر، بجدول دوري نايل برصيد 28 نقطة من 17 مباراة فقط، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.

ولا يزال يمتلك الفارس الأبيض، 8 مؤجلات أمام سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وبلدية المحلة، من الدور الأول، وتحديدا الجولات الـ11 و12 و16 و17.

بينما في الدور الثاني، لديه مؤجلات بيراميدز والمقاولون العرب وإنبي وزد، من الجولات الـ18 و19 و22 و23.