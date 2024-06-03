تفاصيل احتفالات إيبارشيات الزقازيق ومنيا القمح بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر

شهدت إيبارشيات الزقازيق ومنيا القمح بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفالات بتذكار عيد دخول السيد المسيح أرض مصر، خلال الأسبوع الجاري، وسط حضور رسمي وشعبي.

وبدأت الاحتفالات من خلال صلاة عشية العيد، في كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الرسول (مقر المطرانية)، والتي ترأسها الأنبا تيموثاوس أسقف الإيبارشية، وشاركه الصلاة مجمع الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب، وهنأ الحاضرون الأنبا تيموثاوس باليوبيل الذهبي لسيامته أسقفًا في ٣٠ مايو ١٩٩٩م، وعقب صلاة العشية قدمت الكورلات بعض الترانيم الروحية الخاصة بهذه المناسبة.

وأقيم قداس العيد، صباح السبت الماضي، في مقر المطرانية، بمشاركة مجموعة من الآباء الكهنة، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من الشعب.

وكما هو معتاد كل عام، وباعتبار منطقة تل بسطا الأثرية والتابعة للزقازيق هي أولى محطات مسار العائلة المقدسة، أقيم مساء السبت الماضي، احتفال شعبي كبير، بالمسرح المفتوح بتل بسطا، بالتنسيق بين المحافظة والمطرانية.

حضر الاحتفال إلى جانب الأنبا تيموثاوس، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حيث ألقى كل منهم كلمات بهذه المناسبة، حيث أكد المحافظ على اهتمام الدولة ورئيس الجمهورية بإحياء مسار العائلة المقدسة، كما أكد الأنبا تيموثاوس على مقدار البركة الكبيرة التي نالتها مصر عامة والمحافظة خاصة بإقامة العائلة المقدسة بها.

كما قدمت خلال الحفل فرق الإيبارشية عدة فقرات من بينها عرض مسرحي كبير بهذه المناسبة، كما قدم كورال "ليكن نور" مجموعة من الترانيم والأناشيد الوطنية المتميزة، وحضر الحفل القيادات التنفيذية وكبار المسؤولين بالمحافظة وجامعة الزقازيق، وأعضاء البرلمان عن المحافظة، وحضور شعبي مكثف، وحرصت قيادات المحافظة على تهنئة الأنبا تيموثاوس باليوبيل الذهبي للسيامته أسقفًا.