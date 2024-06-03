الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

6 ملفات على طاولة وزارة قطاع الأعمال العام عقب التعديل الوزاري

وزارة قطاع الأعمال
وزارة قطاع الأعمال

ترصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز الملفات لدى وزارة قطاع الأعمال العام عقب التعديل الوزاري المنتظر بعدما أعلنت الحكومة الحالية تقديم استقالتها على أن يتم  تسيير الأعمال لحين إعادة التشكيل الجديد.


وتشمل أبرز ملفات وزارة قطاع الأعمال العام عقب التعديل الوزاري، متابعة استكمال خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج الجديدة حيث تم الانتهاء من تطوير أول مصنع مطور وهو مصنع غزل 4 بمدينة المحلة وجار تشغيل أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى حيث من المنتظر افتتاح أول مصنع مطور خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو، على أن يتم افتتاح أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى نهاية العام الجاري.

 


أما الملف الثاني فهو متابعة خطة إنتاج أول سيارة بشركة النصر للسيارات وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام حيث تخطط الشركة لإنتاج نحو 40 ألف سيارة تبدأ بـ20 ألف سيارة وتم العمل على تطوير البنية التحتية وجاري توقيع عقود الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.


أما الملف الثالث فهو متابعة تطوير مصانع الأدوية الحكومية بتكلفة تبلغ نحو مليار جنيه في إطار التطابق مع مواصفات التصنيع الجيد وإنشاء مصانع جديدة لخامات الأودية وإنشاء مصنع لإنتاج أكياس الدم والعمل على التوسع في صناعة الأودية الناقصة في السوق في إطار توطين صناعة الأودية في مصر.

 


أما الملف الرابع فهو إنشاء مصنع جديد للألومنيوم في مدينة سفاجا والعمل على إنشاء محطة للطاقة الشمسية وتطوير مصانع كلا من النحاس المصرية ومصنع المطروقات والمواسير وإنشاء شركة بالتعاون مع مستثمر أجنبي ومحلي مع شركة النصر للفوسفات في إطار رفع كفاءة الفوسفات بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون دولار.


أما الملف الخامس فهو تطوير مصانع الأسمدة الحكومية في كلا من شركات كيما والدلتا والنصر للأسمدة والعمل على التوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء.


أما الملف السادس فهو استئناف برنامج الطروحات الحكومية وبيع حصص من شركات قطاع الأعمال العام المدرجة في برنامج الطروحات الحكومية في إطار العمل علي تنمية الاستثمارات مع القطاع الخاص.
 

قطاع الاعمال وزارة قطاع الأعمال العام وزير قطاع الأعمال العام محمودعصمت وزير قطاع الأعمال العام الحكومة الجديدة

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