الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيرين عليش: توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة تؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادى

شيرين عليش
شيرين عليش

أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأجندة عمل الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة الحالية، مضيفة أن الرئيس حريص على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة من أجل مواجهة كل التحديات.

وأكدت "عليش"، في بيان لها اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة الجديدة بأن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية وملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، يدل على حرصه على النهوض بالمواطن المصري ودعمه وأيضًا الحفاظ على مقدرات الوطن ومواجهة أي تحديات خارجية.

وأشارت أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى، أن الرئيس وجه أيضًا على التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، مما يؤكد حرصه على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والقضاء على جميع المعوقات التي تعوق الاستثمارات حتي تتم زيادتها، والتي تساعد على زيادة الدخل القومي للدولة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب.

وذكرت "عليش"، أنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكل الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.

ووجهت النائبة، الشكر للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مضيفة أن هذه الحكومة واجهت تحديات  ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل  كثيرة عالميًا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم  والأسعار عالميًا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.

النائبة شيرين عليش مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة الجديدة الكفاءات والخبرات

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل