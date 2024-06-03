شيرين عليش: توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة تؤكد مواصلة الإصلاح الاقتصادى

أشادت النائبة شيرين عليش، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأجندة عمل الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة الحالية، مضيفة أن الرئيس حريص على أن تكون من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة من أجل مواجهة كل التحديات.

وأكدت "عليش"، في بيان لها اليوم، أن توجيه الرئيس السيسي للحكومة الجديدة بأن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية وملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، يدل على حرصه على النهوض بالمواطن المصري ودعمه وأيضًا الحفاظ على مقدرات الوطن ومواجهة أي تحديات خارجية.

وأشارت أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى، أن الرئيس وجه أيضًا على التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، مما يؤكد حرصه على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والقضاء على جميع المعوقات التي تعوق الاستثمارات حتي تتم زيادتها، والتي تساعد على زيادة الدخل القومي للدولة وتوفير فرص عمل أكثر للشباب.

وذكرت "عليش"، أنها تتمنى التوفيق للحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي فى مهامها وتحقيق انجازات جديدة وخاصة فى ظل التحديات الحالية الصعبة، مطالبة بضرورة الاهتمام بكل الملفات التى ذكرها الرئيس السيسي والتركيز على ملفات الزراعة والصناعة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتوفير حياة أفضل للمواطنين وتخفيف الأعباء الحالية عنهم.

ووجهت النائبة، الشكر للحكومة المصرية بعد تقديم استقالتها للرئيس السيسي، مضيفة أن هذه الحكومة واجهت تحديات ضخمة وخاصة فى ظل الظروف الصعبة التي واجهت الدولة منذ بداية فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة، الأمر الذى خلق مشاكل كثيرة عالميًا فى مختلف المجالات من بينها ارتفاع التضخم والأسعار عالميًا وانعكس ذلك على الدولة المصرية.