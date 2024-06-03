الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل غضب جوميز من عضو مجلس الزمالك بسبب نداي

جوميز
جوميز

كشف مصدر داخل فريق الزمالك ، عن غضب البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق من عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، بسبب تصريحات عمرو أدهم بإبلاغ إبراهيما نداي بالرحيل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، وهو ما أثار حفيظة جوميز خاصة وأنه يرغب في الحفاظ على حالة السرية في الفريق.

وتابع المصدر لـ الدستور: «جوميز اشتكى وقال للإدارة: "أنا اعتمد على نداي بشكل أساسي كيف يلعب الآن ويؤدي بعد ما حدث"، كما طلب جوميز بعدم الحديث عن رحيل أي لاعب في الإعلام خلال الفترة المقبلة والحفاظ على تركيز اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وعدم تشتيت ذهنهم.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته أمس الأحد على ملعب النادي بميت عقبة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري في الفترة المقبلة بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين عقب مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات بطولة الدوري.

وواصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأدى "شيكابالا" و "الونش"، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى تدريبات علاجية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. 

ويخضع "شيكابالا" للتأهيل بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة، بينما كان "الونش" خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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