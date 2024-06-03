الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة ينتهى من دراسة قرارات ترقية العاملين فى 71 جهة حكومية خلال 4 أشهر

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

اعتمد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قرارات ترقية دفعة جديدة من العاملين بالدولة ممن تنطبق عليهم شروط الترقى لمستوى وظيفى أعلى والحصول على علاوة ترقية، وذلك على مستوى 71 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالى 2024.

قرارات ترقية الموظفين

وأشار جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى أن قرارات الترقية شملت العاملين فى الوزارات الآتية: وزارة الصحة والسكان، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

كما شملت عددًا من الهيئات وهى: الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات الإلكترونية، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للتنشيط السياحى، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مركز بحوث الصحراء، المركز الإفريقى لخدمات صحة المرأة بالإسكندرية، المركز الإقليمى لتعليم الكبار.

صرف علاوة ترقية

ووافق الجهاز على ترقية العاملين فى الجامعات الآتية: جامعة أسيوط، جامعة الزقازيق، جامعة بنها، جامعة القاهرة، جامعة أسوان، جامعة الأزهر، جامعة المنوفية، جامعة بورسعيد، جامعة عين شمس، جامعة جنوب الوادى، جامعة مطروح، جامعة كفرالشيخ، مستشفيات جامعة قناة السويس، جامعة الأقصر، مستشفى بنها الجامعى، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، مستشفى الراجحى الجامعى للكبد بجامعة أسيوط، المعهد العالى للجودة، مديرية الزراعة بالسويس، مديرية الزراعة بمطروح، مستشفيات جامعة المنوفية، معهد أبحاث أمراض العيون، مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن جميع الموظفين الصادرة بحقهم قرارات ترقية ستعدل رواتبهم اعتبارًا من الشهر اللاحق لقرار الترقية ليحصلوا على الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو الأجر السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30/6/2023.

وأضاف المصدر، أن تأخر إصدار قرارات الترقية لا يحرم الموظف من الحصول على الزيادة المقررة فى الأجر اعتبارًا من شهر يوليو الماضى، وإنما سيتم الصرف بأثر رجعى.

التنظيم والإدارة ترقية علاوة ترقية قرارات ترقية العاملين بالدولة

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