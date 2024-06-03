الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الإسماعيلية يكشف الاستعدادات الأخيرة لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الإسماعيلية،
محافظ الإسماعيلية،

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا مع مديري المديريات للوقوف على استعدادات المديريات لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والمقرر إقامتها يوم الإثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤.

أبرز الحضور 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام، اللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، مساعد مدير الأمن للأمن العام، المستشار العسكري للمحافظة، قائد المرور، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ ووكلاء وزارة ومديري عموم مديريات ( التربية والتعليم، الصحة، التموين، التضامن الاجتماعي، الحماية المدنية، ومرفق الإسعاف) ورئيس قطاع الشبكات الشمال والجنوب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة والجهات المعنية بالاجتماع.

تفاصيل الاجتماع 

وأشار محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى الإجراءات الخاصة للاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة من حيث تجهيز وتوفير عدد ٣٧ استراحة موزعة على الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة؛ لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة.

مضيفًا أن المديرية قد قامت بتخصيص ٣١ لجنة امتحانية مُوزعة على ثماني إدارات تعليمية بمحافظة الإسماعيلية.

وأثناء الاجتماع، تم مناقشة التنسيق مع اللجنة العليا للمخابز لتوفير أرغفة الخبز للملاحظين الوافدين للمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تأمين لجان الامتحانات واستراحات المراقبين الوافدين من خارج المحافظة وتأمين مقرات طباعة وتصحيح الامتحانات وتأمين سيارات أوراق الأسئلة والإجابة من قبل مديرية الأمن.

وأكد "بشارة" على ضرورة تأمين اللجان الامتحانية بالمدارس ومنع تجمهر أولياء الأمور بالقرب من اللجان؛ حرصًا على أبنائنا الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب أثناء فترة الامتحان.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة الإجراءات اللازمة والتنسيقات بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل توفير كافة سُبل الراحة والأمان للطلاب لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

هذا إلى جانب توفير عدد ٧٥ سيارة إسعاف ثابتة ومتحركة.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية أنه تم المرور على طفايات الحريق بكافة المدارس للتأكد من سلامتها.

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات، كما سيتم توفير زائرة طبية في كل لجنة امتحانية؛ حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ومن الجدير ذكره، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٤ وتنتهي ٢٠ يوليو ٢٠٢٤.

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