الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك المركزي: ارتفاع تكلفة الهجمات السيبرانية لـ20 تريليون دولار بحلول 2026

جانب من حضور مؤتمر
جانب من حضور مؤتمر الأمن السيبراني 2024

قال د.شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إن إضافة الـ QR Code لتطبيق (انستاباي)، بهدف منع الأخطاء التي قد تحدث في عمليات نقل الأموال بين العملاء.

وأكد حازم، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السيبراني كايزك 2024، أن التقارير الدولية تشير إلى أن الهجمات السيبرانية قدرت بنحو 4.8 تريليون دولار حول العالم، ومن المتوقع ان تصل الى 20 مليون دولار فى 2026 وهو ما يوضح مدى أهمية العمل على مواصلة التنمية وتعزيز سياسات ذات فاعلية في مجال أمن المعلومات خلال المرحلة المقبلة.

في السياق، قال د.محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، إن الأمن السيبراني مسؤولية أي رقيب مالي، موضّحًا أن الهيئة أقرت قواعد التعرف على العميل إلكترونيًا وبناء الهوية الرقمية وكذا العقود الرقمية وتضمينها في المؤسسات المالية سواء مصرفية أو غير رقمية، وكل هذا يأتي ضمن مستهدفات الشمول المالي.

وأوضح فريد أن حوكمة تكنولوجيا المعلومات هامة في اللحظة الحالية، لأن العقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخطوات التكنولوجية يترتب عليها التزامات وحقوق، مشيرا إلى ضرورة تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لضمان عملية استدامة البرامج التكنولوجية.

وأشار إلى وجود مخاطر سيبرانية ما يحتاج إلى ضرورة تطبيق إجراءات للحد من الهجمات السيبرانية والتي لابد أن تواجه من خلال قواعد صارمة، لافتا إلى أن البداية تكون من الموظف مستخدم الأنظمة الإلكترونية، مشيرًا إلى تطور لغة البرمجة وهو ما يرفع درجة المخاطر.

وشدد على وجود تحديات لتأمين عمل الحوسبة السحابية، حيث إن هناك تهديدات واختراقات طول الوقت، وهو ما يحتاج إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حماية مستمرة، كما أن هناك خطورة أيضًا من التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يحتاج إلى إجراءات متطورة للحماية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال فريد إن الهيئة تعمل على تأهيل الموظفين وحوكمة البنية الأساسية في كل الجهات والشركات لتأمين البيانات، خاصة أن الخطر لا يهدد القطاع المالي فقط ولكن كل القطاعات.

المصرى انستاباي المؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السيبراني كايزك 2024 الهجمات السيبرانية هيئة الرقابة المالية الموحدة

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