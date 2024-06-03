الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يحصل على توقيع نجم طلائع الجيش

طلائع الجيش
طلائع الجيش

حصل مسئولو نادي الزمالك على توقيع عبد الرحمن شيكا لاعب فريق طلائع الجيش لمدة 4 مواسم لضمه إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأبدى مسئولو الزمالك إعجابهم بقدرات وإمكانيات اللاعب للحصول على خدماته.

وقدم شيكا مستويات مميزة مع طلائع الجيش ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى صفوف الفريق في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم .

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهما، على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الأحد على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. 

وأدى "شيكابالا" و "الونش"، مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة علاء رجب مدرب الأحمال بالفريق داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى تدريبات علاجية داخل صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن. 

ويخضع "شيكابالا" للتأهيل بسبب الإصابة بمزق في العضلة الضامة، بينما كان "الونش" خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الحالية، استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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