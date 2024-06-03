بعد مكيفات الهواء.. أخطر 8 أشياء يجب مراقبتها لمنع اشتعال النيران بالمنزل

أنقذت الحماية المدنية بالجيزة الفنانة سمير الألفي بعد اندلاع حريق نشب داخل منزلها، والذي يقع بشارع مراد في محافظة الجيزة، مساء الأحد.

وتبيّن من المعاينات سبب نشوب الحريق بشقتها، وهو مكيف الهواء في حجرة المعيشة، والذي أحدث ماس كهربائي أدّى إلى اشتعال منزلها.

وفي بعض الأحيان يكون السبب في اشتعال الحرايق بالمنازل هو أحد الأدوات المنزلية التي نعتمد عليها كل يوم.

وفي هذا الإطار إليك بعض الأجهزة المنزلية التي يجب علينا مراقبتها وصيانتها بانتظام لتقليل مخاطر نشوب حريق بالمنزل.

1. غسالات الصحون

الماء والكهرباء مزيج خطير. يمكن أن تتسبب غسالات الأطباق في نشوب حرائق إذا دخل الماء إلى الأجزاء الكهربائية للجهاز أو إذا أصبح مكون التسخين معيبًا.

2. الثلاجات

يمكن أن تتسبب الأسلاك الخاطئة أو الضواغط المكسورة في الثلاجات في اندلاع الحرائق، مما يؤدي إلى إتلاف طعامك أثناء هذه العملية.

3. الأفران

راقب عشاءك بعناية للتأكد من عدم اشتعال النيران فيه، فيعد الطهي غير المراقب أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحرائق في المنزل. تأكد أيضًا من عدم الإفراط في استخدام ميزة التنظيف الذاتي في الفرن، والتي تستخدم درجات الحرارة القصوى لحرق الطعام.

4. مجففات الملابس

يمكن للمجففات إشعال الحرائق بطرق متعددة. إذا تعطل منظم الحرارة، يمكن أن يستمر المجفف في السخونة بلا حدود، مما يؤدي في النهاية إلى نشوب حريق، بالإضافة إلى ذلك، أصبح عنصر التسخين ساخنًا للغاية، فسوف يرسل معدنًا سائلًا حارقًا إلى المجفف، مما يتسبب في اشتعال النار في ملابسك.

5. المحامص وأجهزة الميكروويف

يمكن أن تشتعل النيران في المحامص وأجهزة الميكروويف وأفران محمصة الخبز عندما تتعطل لوحات الدوائر والأسلاك، وأيضًا، إذا تركت الطعام مطهوًا لفترة طويلة جدًا، فقد يسخن أكثر من اللازم ويشتعل فيه النيران.

6. مواقد الطبخ

تعتبر المواقد من أكثر مصادر حرائق المنازل شيوعًا، خاصة عندما تكون هناك شحوم، يمكن أن تشتعل أسطح الطهي بسهولة، مما يؤدي إلى احتراق الطعام والملابس وغيرها من المواد القابلة للاشتعال. إذا واجهت حريقًا بسبب الدهون، قاوم الرغبة في صب الماء على النار، حيث لن يؤدي ذلك إلا إلى تناثر الدهون وزيادة تفاقم الحريق، وبدلًا من ذلك، استخدم غطاءً أو قدرًا آخر لإخماد النار وإطفاء الموقد.

7. الإلكترونيات الشخصية

يمكن أن تشتعل بطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الأجهزة الإلكترونية المنزلية اليومية مثل الهواتف وأجهزة القراءة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة في حالة تلفها أو شحنها بشكل غير صحيح. كن حذرًا عند شراء أجهزة شحن ما بعد البيع.

8. قضبان الطاقة

تسمح لك قضبان الطاقة الكهربائية بشحن أجهزة متعددة في وقت واحد، ولكنها قد تشكل أيضًا خطر الحريق. لتقليل مخاطر الحريق، احتفظ بوصلات الطاقة بعيدًا عن البيئات الرطبة وتجنب تمرير الأسلاك تحت السجاد أو أي أثاث آخر. تأكد من فحص الأسلاك الكهربائية بشكل دوري للتأكد من أنها ليست مهترئة أو ممضوغة أو تالفة بأي شكل من الأشكال.

نصائح للسلامة المنزلية

للمساعدة في حماية منزلك من الخطر، اتبع أفضل الممارسات التالية: