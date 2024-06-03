رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024 برقم الجلوس

تم اعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة البحيرة بنسبة نجاح 82.5%، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية في محافظة البحيرة، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة، حضر منهم 2692 وتم نجاح 2115 بنسبة نجاح 78.57%، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم، حيث بلغ عدد المتقدمين 56 وتم نجاح 51 بنسبة 94.4%. وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد حضر 12 طالب وتم نجاح جميعهم بنسبة 100%.



نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024



وفقًا لتصريحات يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم، فقد تمت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة للشهادة الإعدادية العامة بمنتهى الدقة هذا العام، وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 111،191 طالب وطالبة، حضر منهم 110،239 طالبًا وطالبة، وتم نجاح 90،551 منهم بنسبة 82.5%، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم عبر موقع الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني والتى تم اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الإثنين.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة 2024

عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة، وذلك عن، طريق إتباع الخطوات التالية.

فى البداية يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة " وكذلك موقع الدستور

ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

يتم اختيار زر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.

بهذه الخطوات البسيطة والسهلة تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.