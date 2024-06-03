الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة 2024 برقم الجلوس

محافظة البحيرة من
محافظة البحيرة من الحدث

تم اعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسي 2023-2024 في محافظة البحيرة بنسبة نجاح 82.5%، أما بالنسبة للشهادة الإعدادية المهنية في محافظة البحيرة، فقد بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2835 طالب وطالبة، حضر منهم 2692 وتم نجاح 2115 بنسبة نجاح 78.57%، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم، حيث بلغ عدد المتقدمين 56 وتم نجاح 51 بنسبة 94.4%. وفيما يتعلق بالشهادة الإعدادية للمكفوفين، فقد حضر 12 طالب وتم نجاح جميعهم بنسبة 100%.

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

ظهرت الآن| نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ بالاسم فقط 2024


نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024


وفقًا لتصريحات يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم، فقد تمت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة للشهادة الإعدادية العامة بمنتهى الدقة هذا العام، وأضاف أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 111،191 طالب وطالبة، حضر منهم 110،239 طالبًا وطالبة، وتم نجاح 90،551 منهم بنسبة 82.5%، ومن خلال هذا التقرير نقدم لكم عبر موقع الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة ترم ثاني والتى تم اعتمادها من قبل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الإثنين. 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة 2024

 عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب يتم الإعلان عن نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم ثاني فى محافظة البحيرة،  وذلك عن، طريق إتباع الخطوات التالية. 

 فى البداية يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة " وكذلك موقع الدستور 

ثم يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب 

يتم اختيار زر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية. 

بهذه الخطوات البسيطة والسهلة تستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة.

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

البنك المركزي: ارتفاع تكلفة الهجمات السيبرانية لـ20 تريليون دولار بحلول 2026

البحيرة اعتمدت نتيجة اعدادية البحيرة محافظة البحيرة الدستور استعلم عن اعدادية البحيرة

مواد متعلقة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نائب محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.5%

نائب رئيس جامعة دمنهور يتابع انتظام الامتحانات بكلية التربية النوعية بالنوبارية

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية محظور تداولها وتحرير 110 محاضر لمخابز بلدية بالبحيرة

أبراج الحمام.. ميراث الأجداد يحافظ عليه الأحفاد في البحيرة

رئيس جامعة دمنهور يتابع سير الامتحانات بعدد من الكليات

ضبط 400 كيلو جبن رومى و60 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة ترم ثاني 2024 برقم الجلوس فقط

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بني سويف 2024

الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة البحيرة 2024 ترم ثاني عبر موقع البوابة الالكترونية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

نتنياهو: اتفقنا فى حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم 2024 الترم الثاني رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

تهديد "رأس الأفعى".. مصر يجب أن تفكر الآن وتنفذ لاحقًا

محمود خليل

سردية الدفاع عن «الحجاج»

ماجد حبته

أضخم انتخابات فى العالم

د.أحمد الخميسى

فكّر‭ ‬بالعامية‭ ‬واكتب‭ ‬بالفصحى

حسين دعسة

دبلوماسية مختلفة.. الضحية غزة ورفح

أميرة ملش

من الجحيم

ماجد حبته

يبحثون عن عاقل يقودهم!

د. منى حلمى

"أرضنا مستقبلنا" التحدى 2024

صور

مؤتمر الأمن السيبراني

الطائرات الورقية.. نافذة نحو الحرية

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بعد دعوته للمرة الرابعة.. ماذا سيدلى نتنياهو فى خطابه أمام الكونجرس الأمريكى؟

استطلاع للرأي: 40% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح الصفقة الذي عرضه الرئيس الأمريكي

تقارير عبرية: مايو 2024 الأكثر كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل