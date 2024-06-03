نيفين حمدي: تكليف “مدبولي” بتشكيل الحكومة الجديدة خير دليل على أنه الأجدر للمرحلة المقبلة

وجهت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، تحية شكر وتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ما بذلوه من جهود في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

وتقدمت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي على صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكده أن هذا التكليف خير دليل على ثقة القيادة السياسية الرشيدة في مدبولي، لأنه الأجدر للمرحلة المقبلة ولاستكمال ما بدأه أثناء توليه رئاسة الوزراء طوال الفترة الماضية.

وقالت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، إن تغير الحكومة أمر طبيعي ومتعارف عليه طبقًا للدستور والقانون، مشيرة الي أن الظروف التي عملت خلالها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي كانت هيا الاصعب في تاريخ الدولة المصرية، والتي تأتي في مقدمتها الملف الاقتصادي، تلاها الامني ومن ثم السياسي.

وأضافت نيفين حمدي، أن أكثر من 80٪ من أداء الوزراء يحصد تقييمًا جيدًا من حيث الرؤية والعمل والجهد المبذول، لافته الي أن الحكومة قدمت ما تسطيع وعملت بكل طاقتها حتي تستطيع النهوض بالوطن وتحقيق الانجازات والمشروعات وفق رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، لتحقيق نهضة تنموية لمصر والمصريين، مؤكدة ان التغير الوزراي متعلقًا بالسياسات وليس الأشخاص.

وتمنت نائبة حماة الوطن، أن يكون التشكيل الوزاري المرتقب على مستوى المرحلة، ومن ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، لاستكمال مسيرة الانجازات وتسطيع أن تضع حلول فورية وعاجلة خارج الصندوق للمشكلات التي تهم المواطن، وكافة قطاعات الدولة، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

وكشفت النائبة نيفين حمدي عن الضوابط الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وفقا لما حددته المادة 146 من الدستور، والتي تنص على أنه يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وأوضحت أن تكليف الحكومة يتبعها خطواط وفقا للمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتشمل 6 خطواط كالتالي: ان يلقى الدكتور مصطفى مدبولى بيانا أمام مجلس النواب يعرض فيه تشكيل الحكومة وبرنامجها الانتخابى، ثم يناقش المجلس بيان رئيس الوزراء، ويحيله للجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، ويكون فى عضويتها أحد المستقلين وأحد المعارضين، يليها أن تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير حول بيان رئيس الحكومة المتضمن برنامجها والتشكيل الجديد، ويعرض التقرير على الجلسة العامة للبرلمان لأخذ الموافقة عليه، ويلزم للحصول على ثقة الحكومة الجديدة موافقة أغلبية النواب، أى ما يزيد عن نصف عدد الأعضاء ( حوالى 300 نائب)، واخيرا يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة اليمين الدستورى أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قدم استقالة الحكومة إلى الرئيس السيسي، اليوم، حيث قام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.