الإثنين 03 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عيد ميلادها الـ82.. ميمي جمال تحتفل بعام جديد وسط عائلتها (فيديو)

ميمي جمال
ميمي جمال

شاركت الفنانة ميمي جمال جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام مقطع فيديو قصير لها وسط عائلتها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 82.

واحتفلت ميمي جمال بعيد ميلادها وسط عائلتها إذ نشرت فيديو لها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ 82، وظهرت ميمي جمال مع عائلتها وهي تطفئ الشمعة، لتبدأ عام جديد.

https://www.instagram.com/reel/C7vEdhqixxD/?igsh=a3Z1d3VwYWNwYnZq
وينتمي مسلسل "السرداب" إلي نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

تفاصيل مشاركة ميمي جمال في "السرداب" (خاص)

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تفاصيل مسلسل السرداب

تدور أحداث مسلسل "السرداب" حول 3 شخصيات أساسية هم أحمد حاتم، وتجمعه قصة حب مع آية سماحة، لكنه يعود بالزمن بطريقة مشوقة تجعله يدخل في غرام رانيا يوسف في الأريعينيات، ليدخل معها في علاقة ويخون آية سماحة في إطار من الكوميديا والدراما الاجتماعية.

وتنتظر ميمي جمال عرض فيلمها "فيها إيه يعني" ويجري المخرج عمر رشدي حامد بروفات لأبطال الفيلم، ويركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية ويخرجه عمر رشدي حامد.

أحداث فيلم وفيها إيه يعني

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول ماجد الكدواني الذي يجسد شخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

أحداث فيلم وفيها إيه يعني تفاصيل مسلسل السرداب عيد ميلادها الـ82 ميمي جمال تحتفل بعام جديد وسط عائلتها ميمي جمال تحتفل بعام جديد وسط عائلتها الفنانة ميمي جمال ميمي جمال

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